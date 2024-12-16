القرقاوي يحتفي بمنتخب السلة ويطالب بمضاعفة الجهود للصعود للنهائيات

دبي - البيان

أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة مساء أمس بمزرعته بالخوانيج حفل عشاء تكريماً لمنتخبنا الوطني وتقديراً لعطائه في التصفيات الآسيوية بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ومحمد عبدالله الزرعوني رئيس المكتب التنفيذي وسالم المطوع أمين السر العام وحمدان سعيد وعلي الأميري عضوي مجلس الإدارة ومحمد الحمادي مدير الاتحاد والجهازين الإداري والفني للمنتخب.

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على المستوى المميز الذي قدمه الأبيض في مباراته الأخيرة أمام نظيره البحريني والذي توجه بفوز مستحق مطالباً اللاعبين باستثمار الفترة المقبلة التي تسبق مباراتي سوريا ولبنان يومي 21 و24 فبراير المقبل والاستفادة من بطولة دبي الرابعة والثلاثين المقرر إقامتها في أواخر يناير ومطلع فبراير لكي يتمكن منتخبنا من تحقيق هدف الصعود للنهائيات القارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر أغسطس القادم وقال القرقاوي: إن مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت للفريق من صندوق الاتحاد تقديراً لفوزه على نظيره البحريني وعروضه القوية في المرحلة السابقة والتي اختتمت الشهر الماضي كما أثنى على جهود الجهازين الإداري والفني وحرصهما على توفير الأجواء الملائمة للاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ومن جهته قال راشد النقبي مدير عام المنتخب إن الفريق يملك فرصتين للصعود للنهائيات إما بفوزه على نظيره السوري أو خسارة البحرين أمام سوريا وفي هذه الحالة نضمن المركز الثاني في مجموعتنا بعد لبنان أو الدخول في ملحق مع أفضل ثوالث.