الألماني هارتنشتاين يتطلع لحصد لقب الـ «NBA» مع ثاندر

قال نجم كرة السلة الأمريكي الألماني إسياه هارتنشتاين لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر إنه مستعد تماماً لضغط المباراة السابعة الحاسمة في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، بالنظر إلى الجهد الذي بذله في بداية مسيرته، وتعادل ثاندر مع إنديانا بيسرز بنتيجة 3 /3 قبل المباراة الحاسمة التي تقام في فجر اليوم في أوكلاهوما سيتي.

وأضاف هارتنشتاين: «أعتقد أن مسيرتي الاحترافية بأكملها بمثابة المباراة السابعة الحاسمة، وأضاف: قد يبدو الأمر غريباً، لكن ربما كنت أكثر توتراً قبل بدء معسكر التدريب أكثر مما أنا عليه الآن، كان ذلك هو الوقت الذي كنت أقاتل فيه بهدوء، من أجل مسيرتي، في تلك اللحظات التي لا تفهم فيها الوضع، تساعدك الآن على تجاوز ما أمر به الآن».

ويخوض نجم كرة السلة الأمريكي الألماني إسياه هارتنشتاين البالغ من العمر 27 عاماً موسمه السابع في الدوري الأمريكي للمحترفين، ولم يثبت نفسه إلا منذ العام الماضي، بعد موسم قوي مع نيويورك نيكس، قبل أن ينتقل إلى ثاندر بعقد لمدة ثلاث سنوات مقابل 87 مليون دولار.

وأكد الألماني إسياه هارتنشتاين: «الفوز باللقب كان هدفاً بكل تأكيد، يسعى المرء لبذل قصارى جهده للوصول إلى هذه اللحظة، ونحن مستعدون للانطلاق».