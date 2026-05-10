الشارقة بطل كأس الإمارات للسيدات لكرة السلة... وخورفكان وصيفاً

تُوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب كأس الإمارات للسيدات لكرة السلة، بعد فوزه على نادي خورفكان الرياضي للمرأة بنتيجة 60–50، في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس على صالة نادي البطائح الرياضي الثقافي، ليضيف لقباً جديداً إلى موسمه المحلي، فيما حلّ خورفكان وصيفاً، بعد مشوار تنافسي مميز.

وجاء النهائي بمستوى تنافسي جيد، اتسم بسرعة اللعب والانضباط الدفاعي والحضور الجماعي الواضح، في مواجهة جمعت بين الفريقين صاحبي أبرز المسارات التنافسية خلال الموسم الحالي.

ونجح الشارقة في فرض أفضلية تدريجية خلال فترات اللقاء، بفضل التنظيم الدفاعي وسرعة التحول الهجومي، فيما حافظ خورفكان على حضوره التنافسي، وواصل الضغط حتى الدقائق الأخيرة، ليؤكد مجدداً تطور مستواه وقدرته على المنافسة في المراحل الحاسمة.

وقال زياد الناطور مدرب فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة: تعامل الفريق مع النهائي بوعي كبير، خاصة في إدارة إيقاع المباراة، والالتزام بالهوية الفنية التي عملنا عليها طوال الموسم، اللاعبات قدمن أداءً يعكس الخبرة والثقة، والأهم أنهن حافظن على التركيز في اللحظات التي احتاجت إلى هدوء وحسم، الموسم كان طويلاً، ويتطلب جهداً ذهنياً وبدنياً كبيراً، لكن الفريق نجح في الحفاظ على استقراره وروحه التنافسية حتى النهاية، وهو ما يعكس حجم الالتزام والعمل الذي قدمته اللاعبات على مدار الموسم».

من جانبها، أكدت فاطمة زقروبة، مدربة نادي خورفكان الرياضي للمرأة، أن بلوغ النهائي يعكس تطور الفريق، وقدرته على التقدم بثبات في المنافسات المحلية، قائلة: المباراة كانت امتداداً لموسم شهد تطوراً واضحاً في شخصية الفريق، وطريقة تعامله مع المباريات الكبيرة. اللاعبات أثبتن قدرتهن على المنافسة، حتى أمام فرق تملك خبرة أكبر، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم على المسار الذي يسير فيه الفريق. كما قدّم الفريق أداءً مميزاً على المستوى الفني، سواء في الاستحواذ على الكرة، أو الارتداد الدفاعي والهجومي، أو سرعة التحول بين الدفاع والهجوم، وهو ما يعكس حجم العمل الذي قامت به اللاعبات طوال الموسم. الوصول إلى النهائي يمنح المجموعة دافعاً إضافياً للاستمرار في التطور، واكتساب مزيد من الخبرة في المراحل الحاسمة».