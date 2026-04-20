الزمالك يستعيد لقبًا غاب عن خزائنه 20 عامًا

تُوِّج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة السلة للرجال هذا الموسم، عقب فوزه الثمين والمستحق 87-68 على المصرية للاتصالات، أمس الأحد، في المباراة النهائية للبطولة.

وفرض الزمالك سيطرته على مجريات الأمور منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متفوقًا بنتيجة 25-19، قبل أن يُقلّص الاتصالات الفارق إلى ثلاث نقاط في الفترة الثانية، التي انتهت بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 42-39.

وعاد الزمالك ليفرض هيمنته على مجريات الأمور في الفترة الثالثة، التي حسمها لمصلحته بنتيجة 65-53، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بفارق 19 نقطة، مستغلًا قلة خبرة لاعبي الاتصالات، الذين فجروا مفاجأة مدوية بفوزهم على الاتحاد السكندري، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في الدور قبل النهائي.

وبذلك، عزز الزمالك موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، وأصبح على بُعد لقب وحيد من معادلة عدد ألقاب الاتحاد السكندري، البطل التاريخي للمسابقة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يُحرز فيها الزمالك اللقب، حيث كانت آخر مرة تُوِّج فيها الفريق بالبطولة في موسم 2005-2006.

ويُشار إلى أن هذا هو اللقب الأول الذي يحرزه الزمالك في ألعاب الصالات بصفة خاصة، والألعاب الجماعية بشكل عام خلال الموسم الحالي.