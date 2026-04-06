خورفكان يتجاوز العين في سلة الكراسي المتحركة

حقق فريق كرة السلة بنادي خورفكان للمعاقين فوزًا عريضًا ومستحقًا على نظيره نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 74-31، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

واستضافت صالة نادي دبي لأصحاب الهمم اللقاء وسط أجواء حماسية، وحضور جماهيري لافت من محبي الرياضات البارالمبية والمهتمين بتطوير منافسات أصحاب الهمم في الدولة.

وشهدت المباراة حضورًا رسميًا من جانب إدارة نادي خورفكان للمعاقين، يتقدمهم عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الرياضية ورعاية الموهوبين.

وأعربت الإدارة عن فخرها بهذا المستوى المتصاعد، حيث أكد النقبي أن هذا الفوز لا يُعد مجرد نتيجة رقمية، بل ثمرة عمل دؤوب وتخطيط استراتيجي لدعم الفرق الرياضية بالنادي. كما شدد الحمادي على حرص لجنة الشؤون الرياضية على توفير كافة الإمكانيات لرعاية المواهب وتعزيز حضور النادي في منصات التتويج المحلية والدولية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، على العطاء الكبير الذي قدمه اللاعبون داخل الملعب، قائلًا: «إن الروح القتالية والانضباط التكتيكي اللذين شاهدناهما اليوم كانا المحرك الأساسي لتحقيق هذا الانتصار. نحن نقدر عاليًا جهود الجهاز الفني واللاعبين الذين أثبتوا أن العمل الجماعي هو مفتاح النجاح».

وأضاف علاي أن هذا الإنجاز يعكس التطور النوعي في مستوى الفريق، وطموحه الكبير في المنافسة على ألقاب الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعه في مقدمة جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

وبهذا الفوز، يبعث نادي خورفكان للمعاقين رسالة قوية لمنافسيه في البطولة، مؤكدًا جاهزيته للمضي قدمًا في مشوار المنافسة.

ويأتي هذا الأداء المتميز ليؤكد الطفرة الرياضية التي تشهدها أندية أصحاب الهمم في الدولة، والتي تحظى بدعم واهتمام كبيرين، لتمكين المنتسبين إليها من تفجير طاقاتهم الإبداعية في مختلف الرياضات.