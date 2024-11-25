سلة الإمارات تكسب البحرين في تصفيات آسيا

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة الفوز على ضيفه البحريني بنتيجة 90-77 بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، وهي المباراة الثانية لسلة الإمارات في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2025، لحساب المجموعة السادسة التي تضم ايضاً منتخبي لبنان وسوريا، وجاء فوز منتخبنا بفضل تقدمه في الربع الأول 20-15 قبل ان يعود البحريني ويتقدم في الربع الثاني 19-16 ونجح منتخبنا في تسجيل فارق كبير بعد الاستراحة حيث كسب الربع الثالث 32-12 وكان ذلك حاسما للنتيجة التي لم تتأثر بتقدم منتخب البحرين 31-22 في الربع الأخير.

وبهذه النتيجة تقدم منتخبنا الامارات خطوة مهمة بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط خلف المنتخب اللبناني صاحب العلامة الكاملة في 3 مباريات.