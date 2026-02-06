دونتشيتش يتعرض لإصابة في فوز ليكرز على فيلادلفيا بدوري السلة الأمريكي

سجل أوستن ريفز 35 نقطة من على مقاعد البدلاء، وأضاف ليبرون جيمس 17 نقطة وقدم لزملائه عشر تمريرات حاسمة، ليقودا لوس أنجلوس ليكرز للفوز 119-115 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في مباراة أقيمت الليلة الماضية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وشهدت تعرض نجمه لوكا دونتشيتش لإصابة.

وأحرز جيك لارافيا وروي هاشيمورا 14 نقطة لكل منهما، في عودة ليكرز إلى ملعبه بعد رحلة خارجية من ثماني مباريات، وهي الأطول له هذا الموسم، حقق خلالها خمسة انتصارات مقابل ثلاث هزائم. وغادر دونتشيتش المباراة في أواخر الربع الثاني بسبب آلام في ساقه اليسرى، بعدما أحرز عشر نقاط.

وقلب ليكرز تأخره بفارق 11 نقطة في الشوط الأول، وانتزع الفوز رغم أنه لم يتقدم في النتيجة إلا عند تبقي 11 دقيقة و21 ثانية على نهاية المباراة.

وتصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي النقاط في سفنتي سيكسرز بإحرازه 35 نقطة، وأضاف زميله تايرس ماكسي 26 نقطة، في نهاية سلسلة انتصارات الفريق التي امتدت خمس مباريات، وهي الأطول له هذا الموسم.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، هيمن فيكتور ويمبانياما بتسجيله 29 نقطة، واستحواذه على 11 كرة مرتدة، وتقديم ست تمريرات حاسمة، والتصدي لثلاث رميات، ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز 135-123 على مضيفه دالاس مافريكس.

كما تألق كوبر فلاج، نجم دالاس الصاعد، بعدما سجل 32 نقطة، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يحرز 30 نقطة أو أكثر في أربع مباريات متتالية، ليضع اسمه إلى جانب مايكل جوردان كأول لاعب صاعد يسجل 30 نقطة أو أكثر ويستحوذ على خمس كرات مرتدة على الأقل في أربع مباريات متتالية.

وسجل بات سبنسر 20 نقطة، وهو أعلى رقم في مسيرته، من بينها ست رميات ثلاثية، ليقود جولدن ستيت ووريورز، الذي أحرز آخر 10 نقاط في المباراة، للفوز 101-97 على مضيفه فينيكس صنز.

وأحرز المبتدئ كون كنوبل 24 نقطة، وأضاف لاميلو بول 20 نقطة، ليقودا تشارلوت هورنتس للفوز الثامن على التوالي، بانتصاره 109-99 على هيوستن روكتس المتعثر.

وفي مباراته الأولى مع فريقه الجديد، عادل جوك لانديل أفضل سجل له هذا الموسم بعدما أحرز 26 نقطة، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 121-119 على يوتا جاز.

وحقق جالين سوجز ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الأولى، بعدما سجل 15 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وقدم 11 تمريرة حاسمة، في فوز أورلاندو ماجيك 118-98 على ضيفه بروكلين نتس.

وفاجأ واشنطن ويزاردز، الذي لا يمتلك سوى 10 لاعبين متاحين بعد نهاية فترة الانتقالات، مضيفه ديترويت بيستونز، ليحقق الفوز 126-117.

وأحرز براندون إنجرام 22 نقطة في الشوط الأول، من أصل 33 نقطة سجلها في المباراة، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 123-107 على ضيفه شيكاغو بولز.