بيع بطاقة موقعة من الأسطورة مايكل جوردان بمبلغ خيالي

بيعت بطاقة رياضية نادرة موقعة من أسطورة كرة السلة مايكل جوردان مقابل مبلغ ضخم يقارب من 880 ألف دولار، بعد مزاد شهد منافسة حادة بين أكثر من مشترٍ. وتظهر البطاقة جوردان وهو ينفذ حركة «سلام دانك» خلال موسمه الأول عام 1986 مع فريق شيكاغو بولز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.



وكان جوردان قد وقع 23 نسخة فقط من هذه البطاقة، في إشارة إلى رقم قميصه الشهير الذي ارتداه طوال مسيرته، لصالح إحدى الشركات عام 2006، احتفالاً بذكرى خاصة في مسيرته. ويعد توقيع جوردان من أندر التواقيع في عالم المقتنيات الرياضية، ما عزز من القيمة الاستثنائية للبطاقة، لا سيما أنها بحالة حفظ عالية الجودة. وقد بيعت القطعة مقابل 880 ألف دولار خلال مزاد أقيم نهاية الأسبوع الماضي عبر دار مزادات هيرتادج في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة «الصن» البريطانية.



وقال متحدث باسم دار المزادات إن تواقيع مايكل جوردان نادرة للغاية مقارنة بأي شخصية شهيرة أخرى لا تزال على قيد الحياة من الرياضيين، وبطاقة جوردان الخاصة بموسمه الأول مع شيكاغو بولز أصبحت واحدة من أشهر المقتنيات على مستوى العالم، كما أن هذه النسخة تحديداً تعد نموذجاً استثنائياً وبحالة ممتازة.



من جانبه، قال كريس آيفي مدير مزادات الرياضة في الدار إن هذه واحدة من أكثر بطاقات جوردان الموقعة طلباً في السوق، وهو ما يعكسه هذا السعر الرائع الذي حققته في المزاد. ورغم السعر المذهل الذي بيعت به البطاقة إلا أنها ليست البطاقة الموقعة من الأسطورة السابق التي حققت أعلى مبيعات، حيث كانت قد بيعت بطاقة له من قبل بنحو 2.9 مليون دولار.



ويعد جوردان الذي يبلغ الآن من العمر 62 عاماً، أسطورة من أساطير كرة السلة على مر التاريخ، وخاض أول مباراة له في دوري الـ NBA مع بولز عام 1984. وتصدر قائمة هدافي الدوري في موسم 1985-1986 بمتوسط 37.1 نقطة في المباراة.

ورغم تألقه الفردي المبكر، لم يحقق لقبه الأول مع فريقه إلا عام 1991، ليقود بعدها حقبة ذهبية حصد خلالها الفريق ست بطولات خلال سبع سنوات، مسجلاً واحدة من أعظم سلاسل الانتصار في تاريخ كرة السلة.