شباب الأهلي إلى نصف نهائي سلة آسيا

حجز شباب الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي لدوري أندية آسيا لكرة السلة، بفوزه على منافسه تايوان باويان بايلوتس من تايوان بنتيجة 92 - 88 في المباراة الثالثة للدور ربع النهائي، التي جرت مساء أمس، ونجح شباب الأهلي في الفوز بالربعين الأول والثاني 21 - 20 و20 - 18، قبل أن يقلص الفريق التايواني النتيجة بتقدمه في الربع الثالث 30 - 24، ولكن شباب الأهلي عاد وكسب الربع الأخير 27 - 20، ليفوز بالمباراة بفارق 4 نقاط، ويضرب موعداً، مساء اليوم، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي مع المتأهل من الرياضي اللبناني، وتشجيانغ غوانغشا ليونز الصيني.

وافتتح اوتسونوميا الياباني انتصارات الدور ربع النهائي بفوز صعب في المباراة الأولى على منافسه الإيراني فريق تابيات بفارق «نصف باسكت»، وبنتيجة 94 - 93، وحقق برونكوس المنغولي الفوز في المباراة الثانية على ميرالكو بولتس الفلبيني 83 - 78، وسيتواجه كل من اوتسونوميا الياباني وبرونكوس المنغولي في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، الذي يقام مساء اليوم، في صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، ويتأهل الفائزان في الدور نصف النهائي للمباراة النهائية المقررة، مساء غد، في نفس الملعب.