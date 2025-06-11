مذكرة تعاون في كرة السلة بين الإمارات وليتوانيا



أبرم اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، مذكرة تفاهم وتوأمة مع الاتحاد الليتواني لكرة السلة، في اجتماع بين الطرفين عُقد في دبي، تهدف المذكرة لتبادل الخبرات بين الطرفين على المستويين الفني والإداري وتطوير منظومة اللعبة، والأخذ بتجارب البلدين في هذا المجال، كما تتيح مذكرة التفاهم بين البلدين، الفرصة لتطوير فئتي الشباب والناشئين، وكرة السلة النسائية، وكذلك 3 ضد 3، وكرة السلة الإلكترونية، وكذلك المساهمة في تطوير الكوادر الفنية، من مدربين، وعقد دورات تدريبية، وتبادل الزيارات والشراكات في هذا المجال.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية من جانب الاتحاد الإماراتي عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وعلي الأميري عضو مجلس الإدارة مدير المسابقات، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وراشد عبدالله مدير المنتخبات، ومن جانب الاتحاد الليتواني، مينداوقاس بالسيوناس رئيس الاتحاد، وإلينا أدومايتيتي نائبة رئيس الاتحاد، ودومينيكاس دوماركاس الأمين العام.