القرقاوي يطلب طي صفحة خسارة السلة والتركيز على مباراة البحرين

حرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على عقد اجتماع مصغر مع لاعبي المنتخب الوطني، بعد مباراة لبنان، مساء أول من أمس، في افتتاح المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية لكرة السلة، والتي خسرها المنتخب بنتيجة 77-99، وطلب من اللاعبين طي صفحة هذه المباراة، والتركيز على لقاء البحرين، غداً الاثنين، وهو لقاء مصيري.

وركز القرقاوي في حديثه مع اللاعبين على عدة نقاط أساسية، أهمها أن منتخبنا لديه كل الإمكانات الفنية والبدنية، لتجاوز المنافس البحريني، إذا ما استفاد من الأخطاء التي حدثت أمام لبنان، خاصة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في الخسارة، بعد البداية القوية للمنتخب في النصف الأول للمباراة.

وأضاف: مباراة البحرين تمثل المنعطف الأخير في مشوار الفريق، بعد تعرضه لخسارة ثالثة في التصفيات، وخاطب اللاعبين قائلاً: أنتم أصحاب إنجازات على المستويين العربي والخليجي، وباستطاعتكم تحقيق نتائج إيجابية بشيء من التركيز.

واختتم القرقاوي حديثه بأن خبرة الفريق اللبناني ساعدته على الفوز، ومنتخب الإمارات ما زال يملك الفرصة لإحراز إحدى البطاقتين المؤهلتين للمرحلة التالية، مشيداً بجهود الجهازين الإداري والفني.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، أكرم الحلبي، على العلاقة المتينة التي تجمع الاتحادين الإماراتي واللبناني، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، في دعم كرة السلة العربية.