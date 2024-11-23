منتخب السلة يخسر من لبنان في تصفيات آسيا

حقق منتخب لبنان الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 99-77، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المرحلة الثانية لكأس آسيا لكرة السلة، لحساب المجموعة السادسة، في المباراة التي أقيمت بصالة شباب الأهلي في الممزر، أمس، تقدم لبنان في الربع الأول 26-20.

ووسع الفارق إلى 13 نقطة قبل العودة إلى غرفة الملابس بنهاية النصف الأول، بفضل تقدمه في الربع الثاني 22-15، لتصبح النتيجة 48-35، وزاد الفارق في الربع الثالث بـ 11 نقطة، حيث تقدم 30-19، لتصبح النتيجة 78-54، قبل انطلاقة الربع الأخير، الذي حقق فيه منتخبنا تقدماً شرفياً بنتيجة 23-21.

وبهذه النتيجة، حافظ المنتخب اللبناني على صدارته للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة في 3 مباريات، بينما وصل منتخبنا للنقطة الثالثة، متساوياً مع كل من سوريا والأردن، اللذين يلتقيان معاً في مباراة الجولة الثالثة.