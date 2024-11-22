الإمارات ولبنان في تصفيات آسيا للسلة اليوم

يستهل منتخبنا الوطني مشواره في المرحلة الثانية لتصفيات آسيا لكرة السلة بلقاء نظيره اللبناني في السابعة والنصف مساء اليوم بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وهي المباراة الثالثة لمنتخبنا والأولى للبنان.

ويرى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي أن المباراة فرصة ذهبية للمنتخب الإماراتي للاحتكاك بمنافس قوي له مكانته المميزة على المستويين القاري والدولي وفي الوقت نفسه التحضير الجيد لمواجهة باقي فرق المجموعة والصعود للمرحلة التالية، معرباً عن ثقته بالفريق بتقديم عروض جيدة تتماشى مع طموحاتنا، خصوصاً بعد عودة المصابين الذين غابوا عن المرحلة السابقة.

وبدوره أكد الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لمنتخب الإمارات أن عودة اللاعبين المصابين ستعيد التوازن لفريقه وتقديم عروض أفضل سعياً وراء انتزاع أحد المقعدين المؤهلين للمرحلة التالية.

وأضاف إن مهمتهم لن تكون سهلة، لكنه يثق بقدرة لاعبيه على تقديم ما هو أفضل مما كان عليه الأمر في المرحلة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أن التحضيرات الحالية شهدت عودة الثلاثي ممادو وقيس عمر وأحمد عبد اللطيف، فيما تعرض عمر العامري لإصابة مفاجئة ستبعده عن المرحلة الحالية.

استعدادات المنتخب

وكان منتخب السلة واصل استعداداته بقيادة المدير الفني الدكتور منير بن الحبيب بعد عودته من معسكر صربيا الذي خاض فيه 3 تجارب قوية فاز فيها جميعها وكان آخرها على فريق سيتي كود 72-71، وعاد بعدها للدولة الاثنين الماضي وانتقل إلى معسكره في فندق موفمبيك في دبي، فيما فاز في المباراة الثانية على سيتي كود أيضاً 78-69، وفي الأولى على فريق فيزورا 91-81.

وقام المراقب الدولي حسين البلوشي عضو لجنة الحكام بزيارة منتخبنا الوطني في معسكره التدريبي أول من أمس لشرح تعديلات قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي طرأت أخيراً وتم تطبيقها بداية من أكتوبر الماضي.