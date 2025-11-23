جامعة حمدان بن محمد الذكية تختتم «مسابقة الجري والدراجات»



اختتمت جامعة حمدان بن محمد الذكية بنجاح، «مسابقة الجري والدراجات»، التي أُقيمت برعاية سوق دبي الحرة، وذلك ضمن النسخة الرابعة من «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية»، بالتنسيق مع دبي للرياضة، في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة 2025، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، لتعزيز ثقافة اللياقة والنشاط في أوساط المجتمع.



وشهدت الفعالية، التي أقيمت في حرم الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية، مشاركة واسعة من مختلف الأعمار والفئات، حيث جمعت بين الأسر والأطفال ومحبي الرياضة في أجواء مليئة بالحماس والتفاعل المجتمعي، وتضمّن الحدث سباق «الدواثلون» لمسافة 18 كيلومتراً، والمُخصّص للرجال والنساء ضمن الفئتين العمريتين من 16 إلى 25 عاماً، ومن 26 إلى 45 عاماً، في حين شملت فعالية «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» سلسلة من التحديات، من بينها سباق الجري الممتع لمسافة 4 كيلومترات، وسباق الدراجات الهوائية للأطفال تحت سن 12 عاماً، وتحدي الدراجات الهوائية لمسافة 14 كيلومتراً.



كما تم تتويج الفائزين في «مسابقة الجري والدراجات» بالميداليات والكؤوس والجوائز النقدية والهدايا الرياضية، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي: الفئة الأولى: الفائز الأول سلطان جمال، الفائز الثاني عبدالله العلي، الفائز الثالث سلطان مبارك، الفئة الثانية: الفائز الأول محمد نورالدين، الفائز الثاني مؤمن نصر، الفائز الثالث لي إيون.



أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن نجاح الفعالية يعكس رؤية الجامعة في دمج التعلم الذكي بالصحة المجتمعية وجودة الحياة، قائلاً: «نعتز بالنجاح الذي حققته النسخة الرابعة من التحدي، الذي يجسد التزام الجامعة ببناء مجتمع متكامل يجمع بين العلم والصحة والسعادة. لقد شكل الحدث منصة تفاعلية لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة بأسلوب عملي يجمع بين النشاط البدني والمعرفة. ونشكر شركاءنا، وفي مقدمتهم دبي للرياضة وسوق دبي الحرة، والفطيم للصحة، وتعاونية الاتحاد، على دعمهم المستمر في تحقيق رؤية دبي لمجتمع أكثر صحة وسعادة».



من جهته، أعرب راميش سيدامبي، المدير الإداري لسوق دبي الحرة عن سعادته برعاية الفعالية قائلاً: «يسرّنا أننا قد شاركنا بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية في إنجاح فعالية (سباق الجري والدراجات) ضمن مبادرة (تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية). لقد جسدت هذه الفعالية قيم سوق دبي الحرة في التعاون والمشاركة المجتمعية. وكان من المشجع بشكل خاص رؤية هذا الحماس والمشاركة الواسعة، سواء من أفراد المجتمع أو من موظفينا في سوق دبي الحرة. إن مشاركتنا في مبادرة تدعم رؤية دبي لمجتمع أكثر صحة ونشاطاً تعزز التزامنا المستمر برفاهية الأفراد والمساهمة الإيجابية في المجتمع».



ويُعد تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية أحد أبرز الفعاليات المجتمعية السنوية لجامعة حمدان بن محمد الذكية، التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، في إطار رؤيتها لبناء مجتمع متوازن ومستدام يجمع بين الابتكار والرفاه والسعادة.