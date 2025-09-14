الجامايكي أوبليك سيفيل يتوج بذهبية سباق 100 متر بمونديال ألعاب القوى



حصد العداء أوبليك سيفيل الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدواً ضمن بطولة العالم لألعاب القوى مسجلاً أفضل زمن شخصي له وهو 9.77 ثوانٍ اليوم الأحد، ليتفوق على مواطنه كيشان طومسون صاحب الميدالية الفضية الأولمبية والذي جاء في المركز الثاني مرة أخرى بزمن 9.82 ثوانٍ. وحصل البطل المدافع عن اللقب نواه لايلز على الميدالية البرونزية بزمن 9.89 ثوانٍ، بينما فشلت الولايات المتحدة في الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 2015.



وكان سيفيل يبدو المرشح الأبرز للفوز في أولمبياد العام الماضي، لكنه أنهى في المركز الأخير في النهائي. وبدا مستواه متراجعاً مجدداً في قبل النهائي لكنه حافظ على تركيزه ليقدم سباقاً رائعاً في ظل متابعة يوسين بولت، آخر عداء جامايكي يُتوّج باللقب. وكان ليتزيلي تيبوجو، بطل بوتسوانا الأولمبي في سباق 200 متر والحاصل على الميدالية الفضية في سباق 100 متر في بطولة العالم قبل عامين، قد بدأ بشكل خاطئ وتم استبعاده في النهائي.