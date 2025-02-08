خورفكان للمعاقين يحصد 15 ميدالية ملونة في ختام ملتقى الشارقة لألعاب القوى

حقق نادي خورفكان للمعاقين إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصوله على المركز الخامس بين 16 دولة مشاركة، بعدما حصد 15 ميدالية ملونة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى، الذي استضافه نادي الثقة للمعاقين. وشهد الملتقى مشاركة 181 لاعبًا ولاعبة من 16 دولة، تنافسوا في 70 مسابقة رياضية متنوعة. ونجح أبطال خورفكان للمعاقين في تحقيق 5 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و5 برونزيات، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد الفريق للبطولة.

شارك في مراسم التتويج الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، ولؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي أحمد بن عبود أمين السر العام، وعبدالعزيز أحمد الحمادي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، وعبدالله سعيد الحريثي رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة الناديين.

أعرب عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، عن خالص شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين في الإمارة، ورعايته المستمرة لمختلف الأندية، ما يعزز مكانة الشارقة كمركز رياضي متطور. بدوره، أشاد لؤي علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، بدور مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، في تبنّي برامج رعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن جهود المجلس أسهمت في صقل مهارات اللاعبين الناشئين وتطوير مستوياتهم التنافسية، ما انعكس إيجابيًا على نتائج النادي في المحافل الدولية.

شهدت البطولة منافسات قوية، لا سيما في سباقات الجري، ورمي القرص، والجلة، حيث قدّم اللاعبون مستويات رائعة، وسط أجواء تنافسية جذبت أنظار الحضور، وعكست التطور المستمر لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات. كما أظهر لاعبو نادي خورفكان للمعاقين روحًا رياضية عالية، وشهدت البطولة بروز أسماء جديدة عززت من إثارة المنافسات.

من جهته، أكد عبدالعزيز الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية والرياضية، أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمزيد من النجاحات الرياضية، معربًا عن ثقته في فرق الألعاب الفردية بالنادي، ومشددًا على استمرار الجهود لتحقيق مزيد من البطولات ورفع اسم دولة الإمارات وإمارة الشارقة في المحافل الرياضية العالمية.