العداءة روث تشيبنجيتيتش تواجه الإيقاف المؤقت بسبب المنشطات





أعلنت وحدة النزاهة لألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف الكينية روث تشيبنجيتيتش حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون مؤقتا لتعاطيها مادة محظورة رياضيا.

وقالت الوحدة في بيان إن المادة المحظورة رياضيا، وهي مدرة للبول، وُجدت في عينة قدمتها العداءة في 14 مارس آذار الماضي.

وقال بريت كلوتير رئيس وحدة النزاهة "لم توقف الوحدة تشيبنجيتيش مؤقتا وقت الإخطار، ومع ذلك، في 19 أبريل، آثرت الإيقاف المؤقت الطوعي أثناء التحقيق الذي تجريه وحدة النزاهة.

"خلال الأشهر الفاصلة، واصلت وحدة النزاهة تحقيقاتها وأصدرت اليوم إشعارا بالاتهام وفرضت إيقافا مؤقتا خاصا بها".

وقالت الوحدة إن المادة المحظورة رياضيا تستخدم لعلاج احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مضيفة أن مدرات البول قد تستغل لإخفاء وجود مواد محظورة أخرى في البول.

وحققت تشيبنجيتيتش الرقم القياسي العالمي للماراثون في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في شيكاجو بزمن قدره ساعتان وتسع دقائق و56 ثانية لتصبح أول امرأة تنهي السباق دون ساعتين و10 دقائق.

ولم يرد وكيل أعمال تشيبنجيتيتش على طلب من رويترز للتعليق. وفي أبريل نيسان، انسحبت تشيبنجيتيش من ماراثون لندن، قائلة في ذلك الوقت إنها "لم تكن في ذهنية أو بدنية مناسبة" تمكنها من تقديم أفضل ما لديها.

وشهدت رياضة الماراثون سلسلة من حالات المنشطات البارزة في السنوات الأخيرة، وخاصة في كينيا التي تشتهر عالميا بعدائي المسافات المتوسطة والطويلة.

وفي أبريل 2023، أعلنت اللجنة الأولمبية الكينية أن حكومتها تعهدت بتخصيص 5 ملايين دولار سنويا لمدة خمس سنوات لمكافحة المنشطات في ألعاب القوى.

وفي فبراير 2024، أوقفت الكينية سارة تشيبشيرشير الفائزة السابقة بماراثون طوكيو لمدة ثماني سنوات بعدما خالفت قواعد المنشطات للمرة الثانية.

وبعد عام واحد، أوقفت وحدة النزاهة عداء المسافات الطويلة الكيني بريمين كيبكورير مؤقتا بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمواد محظورة رياضيا.

