«الفجيرة الدولية لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ، في ميدان قلعة الفجيرة، مشاركة 170 خيلاً في فعاليات نسخة هذا العام من البطولة.

وقال أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في مؤتمر صحافي، نظمته اللجنة أمس، إن البطولة تحولت هذا العام إلى حدث دولي من فئة 3 نجوم، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ورعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لممكنات نجاحها على المستوى العالمي.

وأكد الزيودي أن بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز تنضم إلى بطولات الفجيرة للفروسية لتسهم في تعزيز هذه الرياضة ومكانة الخيل في التاريخ العربي وترسيخ الموروث الثقافي والشعبي في قلوب الأجيال ونقله بأفضل المستويات إلى العالمية.

من جانبه قال علي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة، إن مجموع جوائز منافسات بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز يبلغ 700 ألف درهم، مؤكداً أنها باتت تحظى باهتمام كبير على مستوى الحضور والمشاركة من إسطبلات الخيل من دول العالم المختلفة.