الصين تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: د ب أ

تقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم بملف رسمي لطلب استضافة فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها عام 2023 .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر بالاتحاد الصيني أن استضافة البطولة سيساهم بشكل جيد في تطوير كرة القدم بالصين.

وكانت كل من الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند أعربت عن رغبتها في 2016 لاستضافة نسخة 2023 من البطولة.

واستضافت الصين نسخة 2004 ووصل منتخبها إلى نهائي البطولة لكنه خسر 1 / 3 في المباراة النهائية أمام نظيره الياباني فيما وصل المنتخب الصيني إلى دور الثمانية في النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في يناير الماضي.

ووضعت الصين ، أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، خطة إصلاح طموحة لكرة القدم في 2015 .

وتسعى الصين حاليا إلى دعم هذه الخطة من خلال استضافة كأس آسيا 2023 كما تتطلع الصين إلى تنظيم كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.