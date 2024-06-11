الكويت تفوز على أفغانستان وتنتزع بطاقة التأهل للدور الثالث بتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

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انتزع منتخب الكويت بطاقة العبور للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب أفغانستان 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات.

وسجل عيد ناصر الراشدي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكويتي في الدقيقة 81.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أفغانستان صاحب المركز الرابع والأخير.

واستغل منتخب الكويت خسارة المنتخب الهندي أمام مضيفه القطري 1 /2، ليقتنص المركز الثاني.

وتجمد رصيد منتخب الهند عند خمس نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن أفغانستان، فيما رفع منتخب قطر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول.

وتقدم منتخب الهند عن طريق لاليانزوالا تشانجتي في الدقيقة 37، قبل أن يدرك منتخب قطر التعادل عبر يوسف حافظ في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 85 سجل أحمد هشام الراوي الهدف الثاني للمنتخب القطري.

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