أستراليا تقسو على منتخب فلسطين وتحقق العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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حققت أستراليا العلامة الكاملة في المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بعد فوزها 5-صفر على منتخب فلسطين اليوم الثلاثاء.

ورفعت أستراليا، التي كانت ضمنت بلوغ المرحلة الثانية متصدرة للمجموعة التاسعة برفقة فلسطين صاحبة المركز الثاني، إلى 18 نقطة من ست مباريات.

وتجمد رصيد منتخب فلسطين عند ثماني نقاط، متقدما بفارق خمس نقاط عن لبنان الذي يواجه بنجلادش في وقت لاحق اليوم في ختام مباريات المجموعة.

ومنح كوسيني ينجي التقدم لصاحب الأرض بعد خمس دقائق بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، قبل أن يجعل آدم تاجرت النتيجة 2-صفر لأستراليا في الدقيقة 26.

وأضاف ينجي هدفه الثاني والثالث لبلاده قبل أربع دقائق من الاستراحة.

واستمرت هيمنة أستراليا في الشوط الثاني وسجل مارتن بويل الهدف الرابع في الدقيقة 53.

واختتم البديل نيستوري إرانكوندا (18 عاما) خماسية أستراليا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء ليسجل أولى أهدافه الدولية.

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