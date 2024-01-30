أوزبكستان تنهي مغامرة تايلاند بثنائية وتصعد لملاقاة قطر بدور الثمانية لأمم آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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واصل منتخب أوزبكستان حلمه بالتتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على منتخب تايلاند، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة في قطر.

وعلى ملعب (الجنوب)، بادر منتخب أوزبكستان بالتسجيل عن طريق عزيزيبيك تورجونباييف في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ساباتشوك ساراتشارت لتايلاند في الدقيقة 58.

ولم يهنأ المنتخب التايلاندي بتعادله كثيرا، بعدما أحرز اللاعب الشاب عباسبيك فايزوليف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة 65، ليقود الفريق الملقب بـ(الذئاب البيضاء) لمواصلة مسيرته في البطولة.

وضرب منتخب أوزبكستان، الذي صعد لدور الثمانية للمرة الخامسة في أمم آسيا، موعدا في الدور المقبل يوم 3 فبراير القادم بملعب الخور، مع منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي صعد للدور ذاته، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين في دور الـ16.

وصعد منتخب أوزبكستان للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع سوريا بدون أهداف، وأستراليا 1 / 1، فيما تغلب على الهند 3 / صفر.

في المقابل، تأهل منتخب تايلاند لمرحلة خروج المغلوب، عقب تواجده في وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث انتصر 2 / صفر على قيرغيزستان، فيما تعادل بدون أهداف مع سلطنة عمان والسعودية.

وشهدت انطلاقة المباراة هجمات متبادلة من كلا المنتخبين، غير أن التسديدة الأولى في اللقاء جاءت من جانب المنتخب التايلاندي في الدقيقة الثامنة، عن طريق إلياس دولاه، الذي تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس، ذهبت بجوار القائم الأيمن.

وأضاع أوستون أورونوف فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لأوزبكستان في الدقيقة 18، حينما تبادل الكرة مع جلال الدين ماشاريبوف، لينفرد على إثرها بالمرمى بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل منطقة الجزاء، بعيدة عن القائم الأيسر.

وعاد أورونوف لتهديد مرمى تايلاند مجددا في الدقيقة 19، بعدما تهيأت أمامه الكرة داخل المنطقة، ليسدد مباشرة لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

فرض منتخب أوزبكستان سيطرته على المباراة، وأجبر لاعبي تايلاند على التراجع بمرور الوقت، وسدد ماشاريبوف كرة زاحفة من على حدود المنطقة، لكن باتيوات خاماي، حارس مرمى تايلاند، أبعدها لركنية لم تستغل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد إيديلجون هامروبيكوف من داخل المنطقة، هزت الشباك من الخارج، أعقبها تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 25 بواسطة أورونوف، أمسكها خاماي على مرتين.

وسدد ديور خولماتوف من خارج المنطقة في الدقيقة 30، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها خاماي بثبات، قبل أن يترجم المنتخب الأوزبكي سيطرته على اللقاء، عقب تسجيله الهدف الأول عن طريق عزيز بيك تورجونباييف في الدقيقة 37.

وتلقى تورجونباييف تمريرة أمامية من خولماتوف، ليروض الكرة لنفسه ويسدد بيسراه من داخل المنطقة، واضعا الكرة من بين قدمي خاماي، وتسكن الشباك.

تخلى منتخب تايلاند عن حذره الدفاعي وحاول إدراك التعادل سريعا، فيما واصل منتخب أوزبكستان نشاطه الهجومي، حيث سدد خولماتوف من خارج المنطقة في الدقيقة 41 مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد عباسبيك فايزوليف أن يعزز تقدم أوزبكستان بهدف آخر في الدقيقة 45، حينما سدد كرة أرضية من على حدود المنطقة، ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوزبكي 1 / صفر على تايلاند.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي من جانب المنتخب التايلاندي، الذي سدد لاعبه رونجراث بومتشانتوك من داخل المنطقة في الدقيقة 47، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

ورد منتخب أوزبكستان بهجمة منظمة في الدقيقة 49 انتهت بتسديدة من داخل المنطقة عبر أورونوف، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن أي جديد.

وجاءت الدقيقة 58 لتشهد هدف التعادل لتايلاند من خلال ساباتشوك ساراتشارت، الذي تبادل الكرة مع سوباشاي شايديد، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية زاحفة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يسار أوتكير يوسوبوف، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه.

اكتسب منتخب تايلاند مزيدا من الثقة عقب هدف التعادل، وسدد سوفانات مويانتا من على حدود المنطقة في الدقيقة التالية، لكن ذهبت لأحضان يوسوبوف.

وسرعان ما نظم منتخب أوزبكستان صفوفه من جديد، ليعود للتقدم مرة أخرى، عقب تسجيل فايزوليف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتلقى فايزوليف تمريرة من ماشاريبوف، ليسدد كرة زاحفة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يمين خاماي وتحتضن الشباك.

تراجع لاعبو أوزبكستان للدفاع من أجل الحفاظ على هدف التقدم، ليمنح الفرصة لمنافسه لتكثيف هجماته، لكن المحاولات التايلاندية لم تسفر عن أي جديد في ظل العشوائية التي اتسمت بها.

وحصل منتخب تايلاند على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88 نفذها ساراتشارت، لكنه سدد في يد حارس أوزبكستان، قبل أن يهدر إلياس دولاه فرصة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، حيث تابع ركلة حرة من الجهة اليسرى، نفذت عرضية، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وأضاع خولماتوف فرصة محققة لإنهاء المباراة عمليا لأوزبكستان في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بعدما تسلم تمريرة خاطئة من الحارس التايلاندي، لكنه سدد برعونة، واضعا الكرة بعيدة عن القائم الأيمن، وينتهي اللقاء بفوز أوزبكستان 2 / 1 وتأهله لدور الثمانية.

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