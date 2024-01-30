الاتحاد الآسيوي يدين التصرفات "المزعجة والعدائية" في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن

المصدر: د ب أ

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أدان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشدة التصرفات "المزعجة والعدائية"، التي شهدها المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن ببطولة كأس الأمم الآسيوية.وودع منتخب العراق المسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر، عقب خسارته 2 / 3 أمام منتخب الأردن، أمس الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، فيما شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، انسحاب الصحفيين العراقيين من القاعة، بعدما شنوا هجوما لاذعا عليه وحملوه مسؤولية الخسارة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء، حيث ذكر " نؤمن بتوفير بيئة يمكن خلالها أن يشارك الصحفيون في عملهم المهم بتغطية منافسات كرة القدم الآسيوية، باحتراف وباحترام متبادل".

وأضاف "يشعر الاتحاد بخيبة أمل كبيرة نتيجة التصرفات التي حصلت خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة العراق والأردن، وقد قام باتخاذ قرار سريع بحرمان الأفراد المسؤولين عن هذه الأحداث من تغطية ليس فقط كأس أمم آسيا 2023 في قطر، بل كذلك البطولات المستقبلية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أن التصريح الإعلامي يعتبر بمثابة امتياز يتضمن مسؤولية الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وكل من يخرق هذا المعايير سوف يواجه العواقب".

أوضح البيان "عند مواجهة أي تصرفات مدمرة تشكل خطورة على سلامة الأفراد في فعالياتنا، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتصرف سريعا لحماية الأطراف المعنية، وحماية سمعة وحرمة بطولاتنا. ونحن واثقون أن رد فعلنا في هذه المناسبة سيكون له تأثير رادع عبر إرسال رسالة واضحة أن مثل هذه التصرفات لن يتم التساهل معها".

وتابع "الاتحاد الآسيوي لا يعلق على الحالات المتعلقة بأداء التحكيم، ونحن ندين بقوة أي شكل من أشكال التهديد أو التحرش أو نشر المعلومات الشخصية التي تستهدف حكامنا ولاعبينا ومسؤولينا وكافة الأطراف المعنية".

واختتم الاتحاد الآسيوي بيانه "مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح اللعب النظيف والاحترام التي نقوم بالترويج لها في داخل مجتمع أسرة كرة القدم الآسيوية".

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