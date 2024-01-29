الأعلى جماهيريا منذ انطلاقة البطولة عام 1956 .. كأس اسيا بقطر تخطف لقب " بطولة المليون " وتكسر رقم الصين القياسي

المصدر: د ب أ

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ظفرت بطولة كأس آسيا المقامة حاليا بقطر، بلقب البطولة الأعلى جماهيريا منذ انطلاقة البطولة عام 1956 في هونج كونج، بعد أن كسرت الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفًا و314 متفرجًا، بنهاية مباريات المرحلة الأولى، والذي حافظت عليه الصين لعقدين من الزمان عندما استضافت النسخة الثالثة عشر عام 2004 مسجلة حضورا جماهيريا يقدر بـ650ر937 متفرجًا.

وسجلت البطولة التي أقيمت على ملاعب كأس العالم 2022 رقما قياسيا بأكبر حضور جماهيري للمباريات الافتتاحية بالبطولة عندما سجلت مباراة قطر ولبنان حضور 490ر82 متفرجًا، متخطية الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحرين، حيث شهدت حينها تواجد 40 ألف متفرج.

وتراجعت النسخة الرابعة عشرة للبطولة والتي أقيمت في ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام عام 2007 وشهدت حضور 222ر724 متفرجًا إلى المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع النسخة السادسة عشرة التي أقيمت في أستراليا عام 2015 وشهدت حضور 705ر705 متفرجا ، في حين كان المركز الخامس من حيث الأعداد الجماهيرية في النسخة السابقة (السابعة عشرة) والتي استضافتها الإمارات العربية المتحدة عام 2019، وشهدت حضور 307ر644 متفرجا.

وتتجه البطولة التي يراها الجميع أعظم نسخة حققت القوة الفنية والجماهيرية والتنظيمية إلى أن تخطف لقب بطولة المليون مشجع بانتهاء مباريات اليوم والتي ستجمع قطر وفلسطين ومباراة العراق والأردن، وفقا لمبيعات التذاكر التي تؤكد كسر حاجز المليون مشجع مع انتهاء مباريات اليوم كرقم قياسي سيصمد طويلا .

وفقا للإحصاءات لا تزال نسخة 2004 بالصين تحافظ على رقمها القياسي والذي يتعلق بمتوسط الحضور في المباراة الواحدة، حيث وصل متوسط الحضور في النسخة الصينية إلى 302ر29 متفرج في المباراة الواحدة (رقم قياسي) لم يتم كسره حتى الآن.

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