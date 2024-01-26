سلمان بن إبراهيم أل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:آسيا تتجه نحو تطور تاريخي وتلفت الأنظار بقوة تنافسيتها الكروية

المصدر: د ب أ

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أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم أل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمستويات الفنية العالية التي تشهدها بطولة كأس آسيا 2023، معتبرا أن آسيا "استطاعت أن تلفت الأنظار بقوة تنافسيتها الكروية وبالشغف الجماهيري الذي صاحب المباريات وكذلك الاهتمام الإعلامي المكثف والتنظيم الرائع بالملاعب" .

وأكد الشيخ سلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لم نشك لحظة واحدة في أن قارتنا تتجه نحو التطور التاريخي ونحو أخذ زمام التميز الكروي، وما شهدته بطولة آسيا 2023 من حيث التنظيم الاستثنائي بدولة قطر والملاعب المونديالية والحضور الجماهيري القياسي، وكذلك التنافس المثير بين كل المنتخبات دون استثناء، يأتي تأكيدا على أن خطط التطوير المنبثقة من العمل المشترك مع الاتحادات الوطنية، أنتجت خطواتها المستهدفة ولازلنا نطمع بالكثير ولن نتوقف حتى تكون آسيا رقما صعبا في الخارطة الكروية عالميا".

وشهدت البطولة تحطيم الرقم القياسي لحضور مباريات الافتتاح حيث بلغ في مباراة قطر ولبنان 82490 مُشجعا، باستاد لوسيل. وكان الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كأس آسيا 2004 بواقع 40 ألف مُشجعا في مباراة الصين والبحرين في استاد العمال ببكين ـ عاصمة الصين.

كما شهدت البطولة تجاوز العدد الكلي للجماهير في كأس آسيا 2019 والبالغ "644 ألف"، حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري بانتهاء دور المجموعات حاجز 900ألف متفرج .

وأضاف الشيخ سلمان :"أضفى الحضور الجماهيري القياسي طوال مباريات دور المجموعات صورة زاهية للبطولة وأكد شغف الجماهير الآسيوية وكذلك البيئة العالمية للملاعب في آسيا، ولا يمكن إغفال التوهج الإعلامي الرقمي للبطولة ومنافساتها والذي حقق معدلات مشاهدات قياسية تاريخية بكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المشاهدات عبر القنوات الناقلة، الأمر الذي يعزز من مكانة الكرة الآسيوية وثبات متانة التسويق والاستثمار الكروي داخل منظومة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم".

وعبر رئيس الاتحاد الاسيوي عن سعادته بالظهور اللافت للحكام في البطولة، وقال " شاهدنا أداء تحكيميا رائعا للمباريات وتناغما إيجابيا مع أطقم حكام تقنية الفيديو. والظهور المتقن لاستخدم تقنية التسلل شبه الآلي للمرة الأولى قاريا على مستوى العالم، وطموحاتنا هي مواصلة هذا الظهور والتميز بكافة أدوار البطولة ".

وتأهل 16 منتخبا إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بعد أن أسدل الستار، أمس الخميس، على دور المجموعات بمباريات المجموعة السادسة.

ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى دور الـ16، الذي سينطلق الأحد، بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر، متصدرة المجموعة الأولى، والعراق، في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.

وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات المتأهلة، وهي: السعودية والأردن والعراق والإمارات والبحرين وقطر ، بجانب منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واوزباكستان وقيرغيزستان واندونيسيا وتايلند واستراليا .

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