في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.. خربين يقود سوريا لتأهل تاريخي لدور الـ16 بأمم آسيا

المصدر: رويترز

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سجل عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم والتأهل إلى دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وتسلم القائد خربين تمريرة عرضية من إبراهيم هيسار ليسيطر على الكرة ببراعة ويطلق تسديدة أرضية من مدى قريب في الشباك بالدقيقة 76.

ورفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 في الوقت ذاته مع أوزبكستان، بسبع نقاط.

واحتلت أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى دور الستة عشر بينما ضمت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.

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