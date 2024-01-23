هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان يشعر بالفزع إزاء الإساءة العنصرية ضد الحارس سوزوكي

المصدر: رويترز

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قال هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان إنه شعر "بالخجل والفزع" لتعرض الحارس زيون سوزوكي لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة أمام العراق في المباراة الثانية في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.

وحقق العراق فوزه الأول على اليابان في 42 عاما بفوزه 2-1 بعدما تسبب خطأ سوزوكي في منح الفرصة لأيمن حسين في تسجيل الهدف الأول.

وقال سوزوكي (21 عاما)، المولود لأب غاني-أمريكي وأم يابانية، إنه رحب بالانتقادات للأداء في المباريات لكنه يود أن يتوقف الناس عن التعليق على عرقه.

وقال مورياسو للصحفيين اليوم الثلاثاء "بالنسبة للاعبنا المهم سوزوكي، أشعر بخجل وخزي شديد وفزع إزاء تعرضه للتمييز العنصري. سأدعمه بأي شكل ممكن من أجل ضمان أن يكون بكامل تركيزه.

"أعتقد أن هذا لا يفترض أن يحدث على أي حال. يجب أن يحترموا حقوق الإنسان، لا يفترض أن يحدث هذا في عالم متنوع. نعيش في عالم قد تحدث فيه مثل هذه الأشياء لكن من خلال كرة القدم يجب أن نتكاتف جميعا".

وتأتي هذه الواقعة بعد أن خرج الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان من الملعب خلال الفوز 3-2 على ملعب أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم السبت الماضي احتجاجا على تعرضه لإساءات عنصرية.

واقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) أن تواجه الأندية عقوبة "الهزيمة التلقائية" في حال صدور تصرف عنصري من جماهيرها.

ويتطلع المنتخب الياباني إلى تصحيح مساره في البطولة القارية عندما يلتقي نظيره الإندونيسي غدا الأربعاء ولكل منهما ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي يتصدرها العراق بست نقاط زحسم تأهله إلى دور الستة عشر.

وتقبل مورياسو تحمل مسؤولية الهزيمة أمام العراق قائلا إنه طلب أراء لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني للاستعداد قبل المباراة الثالثة في دور المجموعات.

وقال مورياسو "أحاول الاستماع إلى أراء لاعبينا وأعضاء الجهاز الفني قدر المستطاع. لست مدربا يتبع أسلوب من أعلى إلى أسفل، وإنما منفتح للجميع. أحاول الانسجام مع أفكارهم أيضا.

"لكن عندما نتخذ قرارات كفريق أعرف أنني صانع القرار. لكن هذه لا تكون مهمة صعبة بالنسبة لي بعد الاستماع إلى الأراء".

وقال المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو إن الهدف الأساسي للفريق هو الحفاظ على نظافة شباكه بعد تلقي هدفين في كل مباراة أمام فيتنام والعراق.

وأضاف مدافع أرسنال الإنجليزي "علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها أمام العراق. بعد مباراة فيتنام، أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أرائي. كان هذا شيئا إيجابيا للفريق واعتبرها بمثابة مؤشر لاعتماد المدرب على الفريق. قائد فريقنا (واتارو) إندو أو أنا، يجب أن نكون قادة في الملعب".

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