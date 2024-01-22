بعد فوزه في أول جولتين.. مانشيني يوجه رسائل قوية لمنافسي السعودية في كأس أمم آسيا

المصدر: د ب أ

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وجه روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية رسالة قوية لمنافسيه بعد التأهل لدور الـ16 لكأس أمم آسيا التي تقام في قطر.تصدر المنتخب السعودي المجموعة السادسة بعد فوزه في أول جولتين على عمان 2 / 1 ثم قيرغيزستان 2 / صفر، وسيختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة تايلاند يوم الخميس المقبل.

وأكد مانشيني في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي "تركيزنا بالكامل على المباراة القادمة أمام تايلاند ولا يهم من سنواجه بعد ذلك في الأدوار الإقصائية".

وشدد المدرب الإيطالي "هدفنا واضح وهو محاولة الفوز بكل المباريات سعيا للمنافسة على لقب كأس أمم آسيا".

واستدرك المدير الفني لمنتخب السعودية "لكن بالتأكيد المشوار لن يكون سهلا خاصة في ظل تواجد منتخبات قوية وتسبقنا في التصنيف العالمي".

وأشار "أعتقد أن جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة وتدوير التشكيل الأساسي خطوة مهمة للغاية في ظل ضغط جدول المباريات".

وأتم روبرتو مانشيني تصريحاته "يجب أن نراجع أدائنا بعد كل مباراة لتفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات ومواصلة التحسن من مباراة لأخرى من أجل تحقيق أهدافنا".

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