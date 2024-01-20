الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان: قادرون على منافسة أي منتخب ولن أغير أسلوبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اليوم السبت إن منتخب عمان أظهر قدرته على منافسة جميع المنتخبات المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم مشيرا إلى أنه لن يغير أسلوبه أمام تايلاند غدا الأحد.

وخسر منتخب عمان 2-1 أمام السعودية في المباراة الأولى بدور المجموعات بكأس آسيا المقامة في قطر، وسيكون بحاجة للفوز على تايلاند للإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر.

ويتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة السادسة بثلاث نقاط بالتساوي مع السعودية، بينما يطمح منتخب عمان لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام تايلاند "أمامنا مباراة صعبة ومعقدة ومهمة جدا، نحترم تايلاند كثيرا لكننا نطمح لتحقيق الفوز.

"أثبتنا خلال مواجهة السعودية أننا قادرون على منافسة أي منتخب، نحترم جميع المنتخبات ولا نخشى أحدا".

وبسؤاله عن إمكانية تغيير أسلوب لعبه في المباراة القادمة أجاب المدرب الكرواتي "نحن كمدربين دائما تحت الضغط لكن أسلوبي لن يتغير.

"دائما أزرع ثقافة الفوز داخل نفوس اللاعبين، نعمل دائما لنكون فريقا متمكنا في الدفاع والهجوم".

ويرى إيفانكوفيتش أن "جميع المنتخبات تطورت عن السابق، وهذا ما يوضح بعض النتائج المفاجئة في البطولة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز