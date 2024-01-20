مانشيني يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة قيرغيزستان في كأس آسيا

المصدر: د ب أ

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أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم ، جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في المجموعة السادسة بكأس آسيا "قطر 2023" والتي ستجمع الأخضر مع قيرغيزستان، غدا الأحد.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، إن جميع مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا مهمة، محذرًا من التهاون في مباراة الغد والتي سيسعى الأخضر للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16.

وأكد :"يوجد العديد من المنتخبات القوية، ولكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدى".

وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان، قال مانشيني إن غريب غيّر من الأمور فور دخول، معربًا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة، كما أشاد باللاعب سالم الدوسري كونه يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم.

ودافع مانشيني عن أسلوب اللعب الذي يعتمده مع الأخضر، حيث قال : "بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء.. وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة".

وأكد المدرب الإيطالي على أن الأجواء في المعسكر إيجابية منذ البداية، واللاعبون في هذه اللحظة سعداء ،مختتمًا تصريحاته قائلا : "نريد أن نستمر بذلك حتى النهاية".

وكان المنتخب السعودي تغلب في مباراته الأولى على المنتخب العماني 2 / 1.



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