خلال مشاركته الخامسة في النسخة الثامنة عشرة.. موسى التعمري "ميسي الأردن" جوهرة تزين كأس آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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يملك منتخب الأردن بين صفوفه جوهرة لامعة خلال مشاركته الخامسة في النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا 2023 لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

يلعب منتخب الأردن في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية بطل الفائز بكأس آسيا مرتين.

ويأمل المنتخب الملقب بـ "النشامى" في تجاوز أبرز إنجازاته في المونديال الآسيوي عندما تأهل لدور الثمانية في نسختي 2004 و2011.

اختار المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن 10 لاعبين محترفين خارج حدود البلاد في القائمة التي ستخوض كأس أمم آسيا، يتصدرهم موسى التعمري لاعب فريق مونبيلييه الفرنسي.

يلقب التعمري /26 عاما/ بأنه "ميسي الأردن" بفضل تميزه بالسرعة والمهارة في مراوغة المنافسين في أداء مهام الجناح، ويشبه البعض أيضا بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويعد الجناح الأردني من عناصر الخبرة في صفوف منتخب بلاده حيث سجل 13 هدفا في 56 مباراة دولية.

بدأ اللاعب الأعسر مشواره مع كرة القدم بصفوف نادي شباب الأردن، وتوج معه بلقب درع الاتحاد الأردني في عام 2017 ومنه انتقل إلى نادي الجزيرة على سبيل الإعارة ليفوز أيضا بكأس الاتحاد الأردني في موسم 2017 / 2018.

ولمع التعمري أيضا بتسجيل 6 أهداف مع الجزيرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018 ليصعد بفريقه لنهائي منطقة غرب القارة لأول مرة في تاريخ النادي.

توجه النجم الأردني بطموحاته إلى الملاعب الأوروبية حيث انتقل إلى أبويل نيقوسيا القبرصي في صيف 2018 ووقع عقدا مدته 3 مواسم، حيث ساعد فريقه على الفوز بلقبي السوبر والدوري في 2019 وفاز بأفضل لاعب في الدوري بعد موسمه الأول مع أبويل.

وبعد عامين فقط باع النادي القبرصي موسى التعمري لفريق لوفين البلجيكي مقابل 1ر1 مليون يورو في أكتوبر 2020 ووقع عقدا مدته ثلاثة مواسم.

لم يصعد اللاعب الأردني الدولي مع الفريق البلجيكي على منصات التتويج ولكنه سجل 10 أهداف في 90 مباراة على مدار 3 مواسم ليجذب أنظار نادي مونبيلييه الفرنسي الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وفاز النادي الفرنسي بصفقة التعمري الذي كان محط اهتمام أندية أخرى في الخليج والدوري الأمريكي وبلاكبيرن الإنجليزي وليفانتي الإسباني وفناربخشة التركي.

وقبل المونديال الآسيوي سجل موسى التعمري 3 أهداف في 15 مباراة بقميص مونبيلييه منهم هدفين في فوز عريض على أولمبيك ليون بنتيجة 4 / 1 واختارته صحيفة "ليكيب" الفرنسية ليكون ضمن فريق الأسبوع في الدوري الفرنسي.

ولا يعد موسى التعمري غريبا على أجواء كأس الأمم الآسيوية، بل يسعى لأداء أفضل من ظهوره الأول في النسخة الماضية 2019 بالإمارات حيث سجل هدفا بخلاف تمريرتين حاسمتين في 3 مباريات قبل أن يودع المنتخب الأردني البطولة بالخسارة أمام فيتنام بركلات الترجيح في الشوط الثاني.

ورفع التعمري راية التحدي عند توقيع عقده مع نادي مونبيلييه مؤكدا أن طموحاته كبيرة في الفترة المقبلة، وقال "هدفنا هو التأهل لكأس العالم 2026 والوصول للدور قبل النهائي في كأس أمم آسيا".

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