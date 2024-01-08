الإسباني خيسوس كاساس يقود العراق في كأس آسيا 2023 ببوصلة برشلونة

المصدر: د ب أ

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استعاد منتخب العراق شخصية البطل قبل عام من انطلاق منافسات كأس آسيا قطر 2023 التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

توج منتخب أسود الرافدين بلقب كأس الخليج 2023 التي استضافها على أرضه في أوائل العام الماضي بالبصرة ليحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه ويستعيده مجددا بعد غياب طويل دام 35 عاما.

وفي سبتمبر الماضي توج منتخب العراق أيضا ببطولة كأس الملك لأول مرة في تاريخه، والتي تقام سنويا في تايلاند، وذلك بالفوز على صاحب الأرض بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويدين المنتخب العراقي بالإنجازين لمديره الفني الحالي الإسباني خيسوس كاساس الذي تولى المسؤولية في أواخر عام 2022، وقاد الفريق بعد أسابيع قليلة للفوز على عمان بنتيجة 3 / 2 في المباراة النهائية لكأس الخليج في البصرة.

وقع كاساس /50 عاما/ عقدا مع اتحاد الكرة العراقي لمدة أربع سنوات، وقاد الفريق في 13 مباراة حقق انطلاقة مميزة بالفوز في 9 مباريات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسجل لاعبو منتخب العراق تحت قيادته 44 هدفا مقابل 30 هدفا في مرماه.

وقبل أسابيع قليلة من المونديال الآسيوي، بدأ خيسوس كاساس مشوار المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بتحقيق فوزين متتاليين أمام إندونيسيا بنتيجة 5 / 1 ثم على فيتنام بهدف نظيف.

بدأ المدير الفني لمنتخب العراق مشواره التدريبي مبكرا ببلوغه 29 عاما بالعمل مديرا فنيا في قطاع الناشئين بنادي قادش ثم انتقل ليعمل محللا للأداء بنادي إيبار.

وأثقل خيسوس كاساس خبراته بالعمل 7 أعوام داخل جدران نادي برشلونة الإسباني حيث تنقل بين عدة مناصب مثل محلل الأداء بالفريق الرديف وعضوا بفريق الكشافين ثم محللا للأداء بالفريق الأول قبل أن يتولى رئاسة قطاع الناشئين في نادي قادش في النصف الأول من موسم2017 / 2018.

انتقل كاساس للعمل مدربا مساعدا لمواطنه الإسباني خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي في الدور الثاني بموسم 2017 / 2018.

وكانت القفزة الأكبر في مسيرة خيسوس نافاس بالعمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 حيث كان معاونا لثلاثة مدربين مختلفين.

كان مدرب منتخب العراق الحالي مساعدا للويس إنريكي في 31 مباراة ثم 10 مباريات مع روبرتو مورينو، وأخيرا معاونا لمباراة واحدة مع لويس دي لافوينتي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا.

وفي كأس آسيا 2023 يحلم خيسوس كاساس بإنجاز جديد مع منتخب العراق الذي يشارك في البطولة القارية للمرة العاشرة وسبق أن توج باللقب في عام 2007 بالفوز على السعودية بهدف في المباراة النهائية.

ويدرك الإسباني كاساس صعوبة المهمة في أول اختبار له بمسابقة قارية كبرى حيث سيبدأ المشوار مع منتخب أسود الرافدين في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا العملاق الياباني بطل القارة 4 مرات إضافة إلى منتخبي فيتنام وإندونيسيا.

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