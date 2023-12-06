دوري أبطال آسيا.. الأندية السعودية تستعرض عضلاتها قارياً

المصدر: د ب أ

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استعرضت كرة القدم السعودية عضلاتها بتأهل جميع الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق.

ولحق الفيحاء بالثلاثة الكبار الهلال والنصر والاتحاد في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية بفضل فوزه العريض على باختاكور الأوزبكي 4 /1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الهلال والنصر والاتحاد ضمنوا التأهل مبكرا بجانب تصدر مجموعاتهم، بعد مشوار مثير للأندية الثلاثة في دور المجموعات.

وتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما لم يعرف الهلال والنصر طعم الهزيمة، حيث حصد الهلال 16 نقطة وضعته في صدارة المجموعة الرابعة من خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد، كما جمع النصر 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين ليتصدر المجموعة الخامسة.

أما الفيحاء فحل في وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، وبفارق ست نقاط عن العين المتصدر، لكن تأهل للادوار الإقصائية ضمن أفضل ثلاثة أندية احتلت المركز الثاني.

واستهل الاتحاد مشواره القاري بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3 /صفر ثم ثم فاز بالنتيجة ذاتها على ملعب سباهان اصفهان الإيراني ، وتبع ذلك بالفوز على ضيفه القوة الجوية 1 /صفر، لكن الفريق العراقي ثأر لهزيمته وفاز على الاتحاد في مباراة الإياب بهدفين، ثم استأنف الفريق السعودي مسيرة الانتصارات وهزم مضيفه أولماليك 2 /1 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بتكرار الفوز على سباهان اصفهان 2 /1.

وخلال مشواره في دور المجموعات سجل الاتحاد 11 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات.

وجاءت ضربة البداية بالنسبة للهلال سلبية، حيث بدأ رحلته الآسيوية بتعادل محبط مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدف لمثله لكن أتبع ذلك بتحقيق خمسة انتصارات متتالية على حساب نساجي مازاندران 3 / صفر و2 /1 وعلى مومباي سيتي الهندي 6 /صفر و2 /صفر كما فاز على نافباخور نامانجان 2 /صفر.

ويمتلك الهلال ثاني أقوى خط هجوم في دور المجموعات الآسيوي بتسجيله 16 هدفا، بفارق هدف واحد عن العين الإماراتي، فيما يمتلك أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه مرتين فقط.

وتحمل المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش الجزء الأكبر من مسؤولية قيادة الهلال لدور الـ16 الآسيوي بعد تسجيله خمسة أهداف في دور المجموعات.

وبالنسبة للنصر، سجل الفريق بداية ولا أروع على المستوى الآسيوي، باكتساح ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 4 /2 في الدور الفاصل ليتأهل إلى دور المجموعات الذي بدأ فيه مشواره، بالفوز على مضيفه برسيبوليس 2 /صفر ، ثم أتبع ذلك بالفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3 /1 ثم هزم الدحيل القطري 4 /3 ثم 3 /2 وتعادل بعدها سلبيا مع برسيبوليس ثم تعادل مع استقلال دوشنبه 1 /1 في غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. وسجل النصر 13 هدفا في دور المجموعات من بينها ثمانية أهداف حملت توقيع البرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر قائمة الهدافين، مقابل سبعة أهداف هزت شباك الفريق.

وبالنسبة للفيحاء، فقد رفع الفريق صاحب المركز التاسع في الدوري السعودي، شعار أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا، من خلال حصد بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بفوزه الساحق على باختاكور الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف، ومستفيدا من فوز الدحيل على برسيبوليس.

جمع الفيحاء السعودي تسع نقاط، وانتزع بطاقة التأهل في الأمتار الأخيرة بعد فوزين متتاليين في آخر جولتين على آهال التركماني 3 / 1 ثم باختاكور الأوزبكي 4 / 1.

وسبق للهلال الفوز باللقب القاري أربع مرات أخرها في 2021 وحل وصيفا خمس مرات، كما فاز الاتحاد باللقب مرتين أخرهما في 2005 وحل وصيفا مرة واحدة، بينما لم يسبق للنصر الفوز باللقب من قبل، لكنه حل وصيفا في عام 1995، في الوقت الذي يشارك فيه الفيحاء في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى.



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