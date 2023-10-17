قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء..نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس الأمم الآسيوية 2023 بقطر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، التي تنطلق في قطر مطلع العام القادم، عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة القارية.

كشفت اللجنة، اليوم الثلاثاء، أنه تم بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات.

وشهدت المبيعات إقبالا واسعا من المشجعين من كافة أرجاء القارة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، والتي ستقوم بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتصدرت قطر والمملكة العربية السعودية والهند الدول الأكثر شراء للتذاكر على مستوى العالم، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81209 تذاكر خلال الساعات الـ24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخباً من قارة آسيا في جوهرة البطولات القارية، التي تشهد انطلاق صافرة 51 مباراة في 9 ملاعب، وذلك خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير حتى 10 فبراير 2024.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة المرموقة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس أمم آسيا في نسختها القادمة بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب، ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، والذي من المقرر أيضا أن يستضيف نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة.

وكان استاد لوسيل الشهير، الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية، قد شهد المباراة النهائية لكأس العالم، التي استضافتها قطر العام الماضي، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت بفوز المنتخب اللاتيني بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه بركلات الترجيح على منتخب (الديوك)، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3.

وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 25 ريالا قطريا ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر، وبإمكان المشجعين من خارج قطر شراء التذاكر من نفس الموقع الإلكتروني، ويشار إلى أن بطاقة "هيا" غير إلزامية للدخول للملاعب.

ويمكن للمشجعين اختيار حضور مباريات منتخبهم المفضل من خلال باقات متنوعة من التذاكر، وفي جميع الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، توجد مقاعد سهلة الوصول، بما في ذلك المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقاعد للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مما يضمن تجربة مريحة وخالية من العوائق.

ومع تقارب المسافات الذي تتميز به قطر، ستتاح الفرصة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج قطر من البقاء في مكان واحد طوال فترة استضافة الحدث الكروي الآسيوي

جدير بالذكر، أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا ستتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف الجوال، وسيتمكن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة لاتصال هواتفهم بشبكة الإنترنت أثناء تواجدهم في الاستادات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز