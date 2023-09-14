74 حكما لإدارة كأس آسيا بينهم خمس سيدات لأول مرة في التاريخ

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس اختيار 74 حكما لقيادة مباريات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر بين 12 يناير كانون الثاني والعاشر من فبراير شباط في تسعة ملاعب بينهم حكمتان لأول مرة في التاريخ.

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إنه اختار 35 حكما و39 حكما مساعدا إلى جانب حكمين احتياطين في كل مركز يمثلون 18 اتحادا وطنيا.

ولأول مرة تشارك سيدات في إدارة أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم للرجال 2022 في قطر، لتكون ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

وأشار الاتحاد إلى أن الاختيار جاء على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

وضمت قائمة أيضا الإيراني علي رضا فغاني، الذي يشارك للمرة الثالثة في إدارة مباريات كأس آسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي قاد مباراة المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة بين كرواتيا والمغرب.

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