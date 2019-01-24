ركلة جزاء تصعد باليابان إلى قبل نهائي كأس آسيا

المصدر: رويترز

أحرزت اليابان هدفا في الشوط الثاني من ركلة جزاء لتفوز 1-صفر على فيتنام اليوم الخميس وتتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في ظهور أول مليء بالأحداث لحكم الفيديو المساعد في البطولة القارية.

وتدخلت التكنولوجيا الجديدة مرتين في سير المباراة لصالح اليابان وضدها، إذ ألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله هدفا سجله القائد مايا يوشيدا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة الإعادة، قبل أن يحتسب ركلة جزاء سجل منها ريتسو دوان الهدف الوحيد في الدقيقة 57.

وستلتقي اليابان في الدور قبل النهائي مع الصين أو إيران يوم الاثنين القادم.