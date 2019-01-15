فلسطين يتعادل مع الأردن ويحافظ على أمله في كأس آسيا

المصدر: رويترز

حافظ المنتخب الفلسطيني على آماله الضعيفة في الصعود للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف مع الأردن المتأهل بالفعل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي اليوم الثلاثاء.

ودخل الأردن المباراة بعد أن ضمن تصدر المجموعة الثانية منذ الجولة الثانية عقب فوزه على استراليا وسوريا في أول مباراتين، بينما كان المنتخب الفلسطيني في حاجة للفوز ليضمن التأهل للدور الثاني.

وأنهى الأردن دور المجموعات ورصيده سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه استراليا حاملة اللقب بست نقاط بعد فوزها المتأخر 3-2 على سوريا.

وأبقت هزيمة سوريا على أمل المنتخب الفلسطيني في التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إذ أنهى مشواره في المجموعة الثانية بنقطتين من ثلاث مباريات بينما ودعت سوريا البطولة عقب تذيلها الترتيب بنقطة واحدة.