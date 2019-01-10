البحرين تخسر أمام تايلاند وتعقد موقفها في كأس آسيا

المصدر: رويترز

تعرضت آمال البحرين في كأس آسيا لكرة القدم 2019 لضربة قوية بعد أن قدمت أداء باهتا لتخسر 1-صفر أمام تايلاند باستاد آل مكتوم في دبي اليوم الخميس.

وسجل لاعب الوسط سونجكراسين شاناتيب الهدف الوحيد في الدقيقة 58 ليمنح تايلاند أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى عقب خسارة قاسية 4-1 أمام الهند في مباراتها الأولى.

وبقي رصيد البحرين نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادلها 1-1 مع الإمارات في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي.

وتلتقي الإمارات مع الهند في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الخميس.