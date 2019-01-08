العراق تلدغ فيتنام بهدف قاتل في كأس آسيا

المصدر: د ب أ

قلب المنتخب العراقي تأخره بهدف أمام نظيره الفيتنامي إلى فوز قاتل 3 /2 اليوم الثلاثاء على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات.

وتأخر منتخب العراق مرتين خلال المباراة لكنه نجح في معادلة النتيجة في كلتا المرتين قبل أن يخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

وتقدم منتخب فيتنام بهدف عكسي في الدقيقة 25 سجله اللاعب العراقي فايز عطية بالخطأ في مرماه ولكن منتخب أسود الرافدين أدرك التعادل في الدقيقة 35 بواسطة مهند علي كاظم.

وأضاف نجوين كونج فونج الهدف الثاني لفيتنام في الدقيقة 42 ولكن البديل طارق همام أدرك التعادل للعراق في الدقيقة 60.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة خطف علي عدنان هدف الفوز القاتل للعراق.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني المتصدر والذي اكتسح منتخب اليمن بخمسة أهداف دون رد أمس الاثنين.

ويحل منتخب فيتنام في المركز الثالث بدون رصيد يليه منتخب اليمن في المركز الأخير.