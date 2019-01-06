تعادل سلبي بين سوريا وفلسطين في كأس آسيا

المصدر: د ب أ

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني "الأحد"، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل مهما على نقطة في مستهل مشوراهما بالبطولة.

ويتصدر هذه المجموعة المنتخب الأردني، بعدما تغلب على نظيره الاسترالي 1 / صفر في وقت سابق من اليوم، برصيد ثلاث نقاط، فيما تقاسم المنتخبان السوري والفلسطيني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فيما يقبع المنتخب الاسترالي، حامل اللقب، في قاع الترتيب بلا نقاط.