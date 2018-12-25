النمور الزرقاء تسعى لعودة قوية إلى البطولة الأسيوية

المصدر: د ب أ

للمرة الأولى منذ بدء مشاركاته القليلة في البطولة، لم تتأخر عودة المنتخب الهندي لكرة القدم هذه المرة إلى بطولة كأس آسيا حيث يخوض الفريق فعاليات البطولة المرتقبة بالإمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد ثماني سنوات فقط من آخر مشاركة له في النهائيات.

ويدرك المنتخب الهندي أن عودته السريعة إلى المشاركة في كأس آسيا هذه المرة قد تكون سلاحا ذا حدين لأنها تعني أن الفريق بدأ في اكتساب الخبرة من ناحية لكنه سيكون مطالبا هذه المرة بتقديم عروض ونتائج أفضل مما قدم في نسخة عام 2011 .

والمثير أن المنتخب الهندي كان من أوائل الفرق التي شاركت في البطولة القارية على مدار تاريخها لكنه من أقل المنتخبات أيضا التي خاضت فعاليات البطولة بل إنه الأقل على الإطلاق من حيث عدد المشاركات بين جميع المنتخبات التي تنافسه في المجموعة الأولى بالنسخة المرتقبة التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى أول شبفبراير المقبل.

ويخوض المنتخب الهندي فعاليات البطولة للمرة الرابعة مقابل ست مشاركات للبحرين وسبع مشاركات لتايلاند وعشر مشاركات للإمارات.

والحقيقة أنها المرة الثانية فقط التي يتأهل فيها المنتخب الهندي للبطولة الأسيوية عبر التصفيات حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي عبر فيها للنهائيات من خلال التصفيات في نسخة 1984 .

وبدأ المنتخب الهندي (النمور الزرقاء) مشاركاته في البطولة الأسيوية في وقت مبكر للغاية وذلك من خلال النسخة الثالثة عام 1964 .

وخاض المنتخب الهندي البطولة للمرة الأولى وحقق انتصارين وخسر مباراة واحدة ليحتل المركز الثاني في البطولة بقيادة مديره الفني الإنجليزي هاري رايت ويصبح أفضل إنجاز له على الإطلاق خاصة وأن الفريق حرم قبلها بسنوات من المشاركة في بطولة كأس العالم 1950 رغم تأهله للنهائيات.

وكان حرمانه من المشاركة في البطولة بسبب نفقات السفر إلى البرازيل التي استضافت النهائيات إضافة لرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة اللاعبين في البطولة وهم حفاة إضافة إلى أن المسؤولين عن اللعبة كانوا يرون أن المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية أهم من المونديال علما بأن أفضل إنجازات الكرة الهندية في الدورات الأولمبية تحقق في 1956 باحتلال المركز الرابع.

وانتظر النمور الزرقاء 20 عاما للعودة إلى الظهور في البطولة ولكن الفريق تعادل في مباراة واحدة وخسر ثلاث مباريات ليودع البطولة من الدور الأول صفر اليدين.

وغاب الفريق بعدها 27 عاما حتى عادل للظهور مجددا في النهائيات عام 2011 من خلال فوزه بلقب كأس التحدي عام 2008 ولكن الحال لم يختلف كثيرا حيث خسر مبارياته الثلاث في مجموعته وخرج من الدور الأول صفر اليدين.

والآن ، وتحت قيادة مدير فني إنجليزي آخر هو ستيفن كونستانتين ، الذي تولى تدريب الفريق مع بداية عام 2015 ، يطمح المنتخب الهندي إلى تحقيق بعض النجاح رغم صعوبة مهمته.

وقاد كونستانتين الفريق إلى مسيرة جيدة في التصفيات حيث حقق الفوز في ثماني مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثماني مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا مقابل 24 هدفا في مرمى الفريق.

ويدرك المنتخب الهندي أن مباراته الأولى أمام نظيره التايلاندي في المجموعة الأولى قد تكون مفتاح العبور إلى الدور الثاني على الأقل من بوابة أحسن الفرق التي تحتل المركز الثالث خاصة وأن الفريق سيواجه اختبارين في غاية الصعوبة بالمباراتين التاليتين أمام الإمارات والبحرين.

ويعتمد كونستانتين على مجموعة من اللاعبين يتسمون بالمهارة ولكنهم يفتقدون الخبرة بالمواجهة مع المنتخبات الكبيرة.

ومع تواجد جميع عناصر الفريق في الدوري الهندي ، يبدو أن عنصر الخبرة الوحيد الذي اكتسبوه يأتي من المواجهة والتعايش مع بعض المحترفين الأجانب الذين شقوا طريقهم إلى الدوري الهندي في السنوات الأخيرة.

ويبرزمن نجوم هذا الفريق المهاجم سونيل شيتري /34 عاما/ لاعب بنجالورو الهندي.

المنتخب الهندي في سطور



لقب الفريق : النمور الزرقاء.

تأسيس الاتحاد : عام 1937 .

الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا) : عام 1948 .

تصنيف الفريق : 15 أسيويا والمركز 97 عالميا.

أفضل تصنيف سابق : المركز 94 في فبراير 1996 .

أسوأ تصنيف سابق : المركز 173 في مارس 2015 .

مشاركات الفريق السابقة في كأس آسيا : ثلاث مرات في 1964 و1984 و2011 .

أفضل نتائج في كأس آسيا : المركز الثاني عام 1964 .

إحصائيات الفريق بكأس آسيا : خاض عشر مباريات فاز في اثنتين منها وتعادل في واحدة وخسر سبع مباريات.

مشاركات الفريق في كأس العالم : تأهل من قبل للنهائيات في 1950 ولم يشارك.

أفضل النتائج في كأس العالم : - .

إنجازات أخرى : لقب كأس التحدي 2008 .

تاريخ التأهل للنهائيات : 11 أكتوبر 2017 .

المدير الفني للمنتخب : الإنجليزي ستيفن كونستانتين.

قائد الفريق : جوربيت سينغ ساندهو.