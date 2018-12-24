الأبيض الإماراتي يتسلح بالأرض والجمهور

المصدر: د ب أ

رغم فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، تبدو الفرصة سانحة أمام الجيل الحالي للمنتخب الإماراتي لترك بصمة حقيقية على الساحة الآسيوية من خلال بطولة كأس آسيا السابعة عشر التي تستضيفها الإمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشارك الأبيض الإماراتي في التصفيات المؤهلة لهذه النسخة نظرا لكونها تصفيات مشتركة مؤهلة لهذه البطولة الآسيوية وكذلك لكأس العالم 2018 بروسيا.

ولم يحالف التوفيق المنتخب الإماراتي في المرحلة النهائية من التصفيات بعدما وقع في مجموعة صعبة للغاية مع منتخبات اليابان والسعودية وأستراليا والعراق وتايلاند.

ورغم هذا، ظهر الفريق بمستوى رائع في التصفيات وكان ندا قويا لباقي منافسيه في المجموعة.

لكن الفرصة تبدو سانحة الآن لترك بصمة أكبر على الساحة القارية من خلال النسخة الجديدة لكأس آسيا التي يستطيع خلالها الأبيض الإماراتي الاعتماد على مساندة الأرض والجمهور في مواجهة عمالقة القارة الآسيوية.

ومنذ بلوغ الفريق نهائيات كأس العالم 1990 وفوزه بالمركز الرابع في كأس آسيا 1992 والمركز الثاني في النسخة التالية بالبطولة الآسيوية عام 1996 من خلال الجيل الذهبي للأبيض في التسعينات من القرن الماضي، لم تشهد الكرة الإماراتية جيلا متميزا مثل الجيل الحالي الذي صال وجال على الساحة الخليجية والآسيوية في السنوات الأخيرة ولم يعد أمامه سوى تتويج جهوده بمشاركة متميزة في كأس آسيا 2019.

وخلال السنوات القليلة الماضية، فاز المنتخب الإماراتي بلقب كأس الخليج الحادية والعشرين (خليجي 21) لكرة القدم في البحرين عام 2013 واحتل الفريق المركز الثالث في خليجي 22 عام 2014 بالسعودية ثم المركز الثاني في خليجي 23 بالكويت في 2017 بخلاف فوزه بالمركز الثالث في كأس آسيا 2015 بأستراليا.

ويتمتع الجيل الحالي لكرة القدم الإماراتية بوجود العديد من المواهب الفذة في صفوفه وفي مختلف خطوط الفريق وخاصة في الوسط والهجوم مما يجعل الفريق مرشحا دائما للمنافسة بقوة على اللقب في مختلف البطولات التي يخوضها.

ويخوض المنتخب الإماراتي (الأبيض) فعاليات البطولة الآسيوية بطموحات كبيرة وتوقعات هائلة في ظل الخبرة التي اكتسبها اللاعبون على مدار السنوات القليلة الماضية والتي تجعل فرصهم أفضل في المنافسة عن مشاركتهم في النسخ السابقة من البطولة.

ولم يشارك المنتخب الإماراتي في النسخ الست الأولى من البطولة الآسيوية ولكنه أصبح من الوجوه القليلة المنتظمة في البطولة بداية من النسخة السابعة التي أقيمت عام 1980 باستثناء غيابه عن نسخة عام 2000 بعدما عانده الحظ في التصفيات.

وعلى مدار المشاركات التسع السابقة للفريق كان الإنجاز الأفضل للأبيض عندما استضافت بلاده البطولة في 1996 حيث بلغ الفريق المباراة النهائية للبطولة بقيادة مدربه الكرواتي توميسلاف إيفيتش ووصل الفريق إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي على مدار 120 دقيقة مع نظيره السعودي في أول نهائي عربي خالص للبطولة.

ولكن ركلات "الحظ" الترجيحية بددت آمال الأبيض في رفع الكأس الآسيوية للمرة الأولى ومنحت اللقب للأخضر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.

وكانت هذه المباراة النهائية بمثابة خط النهاية للجيل الذهبي للكرة الإماراتية في التسعينات من القرن الماضي والذي بلغ نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا كما بلغ المربع الذهبي في كأس آسيا 1992 واحتل المركز الرابع في البطولة.

وبخلاف هاتين البطولتين 1992 و1996 وكذلك النسخة الماضية عام 2015، كانت المشاركة الإماراتية في البطولة الآسيوية متوسطة المستوى ولم يعبر الفريق الدور الأول للبطولة في النسخ الأخرى التي شارك فيها.

ولكن الفرصة تبدو سانحة هذه المرة للمنافسة بقوة في النسخة الجديدة بالإمارات لاسيما وأن كثيرين يرون في الجيل الحالي عناصر أفضل من الجيل الذهبي الذي تألق في التسعينات كما كان لنظام الاحتراف المطبق حاليا في الإمارات دوره البارز في التطور الكبير لمستوى الدوري الإماراتي من ناحية والأبيض من ناحية أخرى.

وبات الحلم الجديد والتحدي الأهم الذي يخوضه الفريق هو المعترك الآسيوي حيث يسعى الفريق الحالي إلى استعادة أمجاد بلاده الكروية على الساحة القارية واستعادة ذكريات 1996.

ويضاعف من فرص الفريق الحالي أنه يعتمد في اختياراته على عدد من العناصر التي فازت بالميدالية البرونزية لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وتتسم معظم عناصر المجموعة الحالية بالقدرة على الابتكار في الملعب إلى جانب أداء الواجبات الخططية سواء في الهجوم أو الدفاع إلى جانب التعطش لتحقيق الانتصارات.

ويرى البعض أن المنتخب الإماراتي يجيد اللعب على ملعبه أكثر من المباريات التي يخوضها خارج أرضه.

وخلال مسيرته في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019، خاض الفريق 18 مباراة حقق الفوز في تسع منها وتعادل في ثلاث ومني بست هزائم وسجل 37 هدفا واهتزت شباكه 17 مرة.

ويفتقد المنتخب الإماراتي في هذه البطولة اللاعب الموهوب عمر عبد الرحمن (عموري) الذي يعتبر القلب النابض لهذا الفريق حيث ستحرمه الإصابة التي تعرض لها خلال اللعب لفريقه الهلال السعودي من المشاركة في البطولة.

ويبرز ضمن صفوف الأبيض مجموعة متميزة من اللاعبين مثل المهاجم أحمد خليل الذي تألق بشدة من قبل في بطولة كأس آسيا للشباب (تحت 19 عاما) في 2008 عندما كان في السابعة عشر من عمره.

واقتسم خليل مع السعودي محمد السهلاوي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارة قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 برصيد 16 هدفا لكل منهم.

وخلال السنوات الماضية، رسخ خليل أقدامه كأحد أفضل المهاجمين في منطقة الخليج وفي آسيا كما يتألق إلى جواره عدد كبير من اللاعبين المتميزين الموهوبين مثل المخضرم إسماعيل مطر وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي وعلي سالمين ومحمد عبد الرحمن وغيرهم.

وتسعى هذه المجموعة بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني إلى ترك بصمة حقيقية لها في كأس آسيا 2019 التي يستهلها الفريق بمواجهة عربية خليجية خالصة في المباراة الافتتاحية للبطولة حيث يلتقي المنتخب البحريني قبل أن يستكمل مسيرته في المجموعة الأولى بمباراتيه أمام منتخبي الهند وتايلاند علما بأن المنتخب التايلاندي كان ضمن مجموعة الفريق في تصفيات كأس العالم آسيا 2018 وخسر أمام الأبيض 1 / 3 ذهابا وتعادل معه 1 / 1 إيابا.

المنتخب الإماراتي في سطور

لقب الفريق: الأبيض.

تأسيس الاتحاد: عام 1971.

الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): عام 1972.

تصنيف الفيفا : الثامن آسيويا والمركز 79 عالميا.

أفضل تصنيف سابق: المركز 40 في نوفمبر 1998.

أسوأ تصنيف سابق: المركز 138 في يناير 2012.

مشاركات الفريق السابقة في كأس آسيا: تسع مرات في أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2004 و2007 و2011 و2015.

أفضل نتائج في كأس آسيا: المركز الثاني في بطولة 1996.

سجل الفريق بالبطولة: خاض 36 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في ثمانية وخسر 16 وسجل 32 هدفا مقابل 48 هدفا دخلت مرماه.

مشاركات الفريق في كأس العالم: مرة واحدة في 1990.

أفضل النتائج في كأس العالم: خرج من الدور الأول ببطولة 1990.

إنجازات أخرى للفريق: الفوز بلقب كأس الخليج مرتين في 2007 و2013.

تاريخ التأهل للنهائيات: التاسع من مارس 2015.

المدير الفني: الإيطالي ألبرتو زاكيروني.

قائد الفريق: إسماعيل مطر.