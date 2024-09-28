الزمالك سوبر أفريقيا على حساب غريمه التقليدي

المصدر: د ب أ

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توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 ، في المباراة التي جمعتهما "الجمعة "على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودي الرياض.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 77.

وبينما توج الزمالك بلقب البطولة للمرة الخامسة، فشل الأهلي في التتويج بلقبه العاشر.

وفشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته صفر / 1 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر عام 1994، التي أقيمت بينهما بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فيما ثأر الزمالك من هزيمته 1 / 2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال عام 2020.

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