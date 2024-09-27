النصر يفوز بثنائية على الوحدة ويصعد للمركز الثاني في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل أنجيلو جابرييل هدفا في الشوط الأول وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليتغلب النصر 2-صفر على الوحدة اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويصعد إلى المركز الثاني.

وافتتح أنجيلو التسجيل للنصر في الدقيقة 41 ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بينما ألغى الحكم هدفا لساديو ماني قبل تسع دقائق من النهاية بداعي التسلل.

ورفع النصر رصيده بذلك إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط.

وكاد النصر أن يتقدم في الدقيقة 16 إثر ركلة ركنية نفذها أوتافيو، لكن عبد الله العويشير حارس مرمى الوحدة تألق بشكل كبير في التصدي لتسديدتين خطيرتين وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء.

كذلك تألق العويشير في التصدي لكرة سددها ماني في الدقيقة 28، وتوقف اللعب إذ طالب لاعبو النصر بركلة جزاء بداعي تعرض محمد سيماكان لعرقلة داخل منطقة الجزاء ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ثم أشار بمواصلة اللعب.

وعاند الحظ النصر بشكل كبير في الدقيقة 35، عندما انطلق ويسلي على الجهة اليسرى وتوغل إلى منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية باتجاه الزاوية البعيدة لكن القائم تصدى لها.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح النصر أخيرا في هز شباك الوحدة، إذ شن هجمة سريعة ووصلت الكرة إلى أنجيلو الذي سدد كرة ساقطة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، حصل النصر على ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 81، انطلق رونالدو في هجمة مرتدة سريعة ثم مرر عرضية إلى ماني الذي سدد الكرة في الشباك بقوة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد وليد باخشوين في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.

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