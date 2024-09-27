رونالدو يستعد لكتابة تاريخ جديد في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، لكتابة تاريخ جديد عندما يخوض مواجهة خاصة بالنسبة له بدوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فريقه ضيفه الوحدة، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وذكر موقع رابطة الدوري السعودي لكرة القدم أن الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام 2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقياً للأهداف في شباكه من نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة، فريق الوحدة، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.

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