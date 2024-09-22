مدرب الأهلي المصري: هدفنا الفوز بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك

المصدر: د ب أ

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أبدي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري سعادته بالاحتفال بلقب بطولة الدوري المصري مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية رائعة على مدار الموسم.

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري عقب الفوز على جورماهيا الكيني 3 /صفر مساء السبت والتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء السبت "الفريق ظهر بمستوى رائع، وأظهر شخصيته الحقيقية على مدار الموسم، أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، وسعيد بالطبع بلقب الدوري".

وأضاف أن اسم النادي الأهلي يجعله دائمًا منافسًا على كل البطولات، مؤكدًا أن اللاعبين استمعوا لتعليماته بشكل جيد وقاموا بتطبيقها وهو ما أسهم في النهاية في التتويج بلقب الدوري.

وأوضح أن فوز الفريق بلقب الدوري المصري رد على كل المشككين في وجود أزمات مع اللاعبين، مؤكدًا أن العلاقة يسودها الاحترام المتبادل ببن الطرفين.

واختتم كولر حديثه بأن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في الرياض.



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