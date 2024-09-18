النصر السعودي يراهن على بيولي بـ 6 ملايين يورو.. إقالة كاسترو تشعل التغييرات

المصدر: د ب أ

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اتفق نادي النصر السعودي بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي للإشراف على فريقه خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي تم إقالته مساء الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن العقد مع بيولي سيمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، ومن المنتظر أن يصل المدرب الإيطالي إلى الرياض خلال الساعات المقبلة لتسلم المهمة رسميًا.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيولي سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 6 ملايين يورو، متفوقًا على راتبه السابق في ميلان بمليوني يورو، ما يعكس قيمة الرهان الكبير الذي وضعه النصر على المدرب الإيطالي لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وكان بيولي قد اقترب من تدريب نادي الاتحاد في بداية الموسم، لكنه فضل في النهاية قبول عرض النصر بعد إقالة كاسترو، الذي فشل في تحقيق النتائج المطلوبة في الموسم الحالي.

وأعلنت إدارة نادي النصر، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قرارها بإنهاء العلاقة التعاقدية مع كاسترو، مشيرة إلى تقديرها لجهوده السابقة مع الفريق ومتمنية له التوفيق في المستقبل.

هذا التغيير جاء عقب تعادل الفريق مع الشرطة بهدف لمثله في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفع الإدارة لإجراء تغيير جذري على رأس الجهاز الفني.

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