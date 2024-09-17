النصر السعودي يعلن الاستغناء عن خدمات المدرب كاسترو

المصدر: رويترز

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء الاستغناء عن خدمات البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول.

وذكر النصر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو... مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من تعادل النصر 1-1 مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بعد أن أعلن النادي إصابة هدافه وقائده بوعكة صحية.

واستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، الذي أحرز المركز الثاني فيه الموسم الماضي، بتعادل مع الرائد ثم تغلب على الفيحاء قبل أن يسقط في فخ التعادل مجددا أمام الأهلي.

وزادت بداية الموسم المتواضعة وخسارة النصر للقب كأس السوبر السعودية من الضغط الواقع على كاسترو الذي لم يكن يحظى بثقة بعض من جماهير الفريق وهو ما ظهر بعد التعادل مع الرائد الذي كان يصارع للبقاء في الموسم الماضي.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن النصر اقترب من التعاقد مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليحل مكان المدرب البرتغالي.

وكان كاسترو قد تولى تدريب النصر في يوليو تموز 2023 بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2025.

وسبق لكاسترو (63 عاما) تدريب الدحيل وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022 قبل الانتقال لبوتافوجو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020.

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