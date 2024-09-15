النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام الشرطة العراقي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري ايطال اسيا للنخبة غدا الاثنين .

وأكد نادي النصر عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد أن "عدوى في الجهاز التنفسي أصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور من طبيب النادي".

ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد أربع نقاط في أول ثلاث مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزًا مثيرًا أمام الهلال ليتوج باللقب.

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