الرئيس المصري يهنئ بعثة بلاده بعد ميداليات دورة الألعاب البارالمبية

المصدر: د ب أ

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حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تهنئة بعثة منتخب بلاده بالميداليات المحققة في دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" إكس" (تويتر سابقا)،اليوم الأحد :"أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية".

وأضاف أنه يهنئ كل من محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال و⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال و⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال و⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال و⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال و⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال و⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأوضح:"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".

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